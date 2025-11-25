El pasaporte americano es el documento esencial para garantizar la identidad, la seguridad y la movilidad internacional de cualquier ciudadano en Estados Unidos. Mantenerlo vigente, en buen estado y con información correcta no solo permite viajar sin inconvenientes, sino que también evita demoras, sanciones y problemas legales que pueden surgir en los controles fronterizos.

Todos los ciudadanos y extranjeros que tengan estos pasaportes deben devolverlos de inmediato

De acuerdo con las disposiciones oficiales del gobierno de Estados Unidos, todos los ciudadanos estadounidenses y extranjeros naturalizados que posean pasaportes vencidos deben devolverlos de inmediato a las autoridades correspondientes.

La medida busca actualizar el registro nacional de documentos de viaje, reforzar la seguridad fronteriza y retirar de circulación ejemplares que ya no cumplen con los estándares actuales de identificación.

Según la normativa, los pasaportes vencidos dejan de ser válidos no solo para viajar, sino también como identificación oficial.

Todos los ciudadanos y extranjeros con pasaportes vencidos deberán devolverlos de inmediato. Imagen: archivo.

¿Cómo devolver los pasaportes?

Las autoridades señalaron que la entrega del pasaporte vencido es obligatoria y debe hacerse en centros autorizados, embajadas, consulados o agencias de pasaportes. Una vez devuelto, el titular podrá iniciar el trámite de renovación o solicitar un nuevo pasaporte bajo los procedimientos establecidos.

El incumplimiento de esta disposición puede derivar en demoras en futuros trámites, observaciones administrativas e incluso restricciones temporales para la emisión de un nuevo documento.