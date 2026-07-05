Llega a Europa el sistema militar antiaéreo chino más avanzado del mundo: derriba aviones, drones y dispara a más de 200km/h

Aleksandar Vučić, quien a pesar de haber presentado su renuncia continúa ocupando la presidencia de Serbia, anunció a finales de junio la compra del sistema antiaéreo chino HQ-9, la tecnología en misiles de largo alcance más avanzada que China haya exportado a Europa jamás.

Con esta nueva adquisición, el país europeo se posiciona ante el escenario militar con la OTAN con una defensa aérea en tres niveles que cubre ataques de largo, mediano y corto alcance.

Serbia adquiere misiles chinos y se posiciona como potencia con capacidad de negociación en fuerzas defensivas.

Llega a Europa el sistema militar antiaéreo chino más avanzado del mundo: ¿Por qué Serbia adquiere estos misiles?

El antecedente que Serbia tuvo en cuenta antes de desarrollar su sistema de defensa, fue el bombardeo de la OTAN a Serbia durante 78 días en el 1999, algo que destruyó gran parte de las defensas aéreas del país.

Serbia toma la decisión de ampliar e invertir en su sistema de defensa militar dada su posición geopolítica en cuanto a su neutralidad política respecto a los Balcanes. Como Serbia no forma parte de la OTAN, su objetivo es mantener autonomía en materia de defensa, por ello su armamento proviene de diversos proveedores:

Occidente

Rusia

China

Durante la última década, Serbia se encargó de comprarle a China los sistemas de corto alcance HQ-17AE y de alcance medio FK-3. Con esta nueva incorporación, se completa la defensa aérea y pasa a contar con un sistema escalonado.

Derriba aviones, drones y dispara a más de 200km/h: ¿Cuáles son las principales características del sistema de defensa de Serbia?

El HQ-9 es uno de los últimos sistemas antiaéreos que desarrolló China y su diseño apunta a interceptar múltiples tipos de amenaza a gran distancia. Con un alcance de hasta 200 kilómetros contra aviones.

Entre las amenazas que Serbia podrá interceptar ahora con su red de tres niveles se enlistan:

Aviones de combate

Bombarderos

Helicópteros

Drones

Misiles de crucero

Misiles balísticos tácticos

Además, también cuenta con radares de matriz en fase que son capaces de detectar, seguir y atacar a distintos objetivos a la vez.