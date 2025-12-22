El Servicio de Impuestos Internos (IRS) es el organismo encargado de monitorear los movimientos financieros de todos los ciudadanos y extranjeros con ingresos en Estados Unidos.

La agencia remarca que el país mantiene uno de los sistemas fiscales más estrictos del mundo y no cumplir con el trámite obligatorio más importante puede terminar en embargos bancarios, retención de salarios y pérdida de bienes.

Estados Unidos embarga las cuentas bancarias y bienes de todos los que estén en esta base de datos

El Gobierno de Estados Unidos confirmó que no presentar la declaración de impuestos dentro del plazo establecido habilita la aplicación de embargos de cuentas bancarias, retención de salarios y gravámenes sobre bienes.

Las autoridades fiscales reiteraron que el punto crítico no es pagar de inmediato, sino cumplir con la presentación en tiempo y forma. Presentar la declaración fuera de término, o no presentarla, es considerado uno de los incumplimientos más graves y acelera la imposición de sanciones patrimoniales.

La medida es ejecutada por el IRS y forma parte del sistema de cobro forzoso previsto por la ley federal.

Estados Unidos bloqueará el acceso a las cuentas bancarias de ciudadanos y extranjeros que no presenten la declaración a tiempo. Fuente: Archivo.

Cómo frenar embargos si el plazo ya venció

La forma de detener sanciones es presentar la declaración de inmediato, incluso fuera de término. Una vez presentada, el contribuyente puede solicitar planes de pago, justificar dificultades económicas y negociar reducciones de multas.

Mientras la declaración no esté presentada, el IRS no evalúa alternativas y puede continuar con embargos y retenciones.