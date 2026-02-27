Las autoridades de Estados Unidos recordaron que ningún pasajero podrá avanzar por los controles aeroportuarios si no presenta la documentación migratoria y de identidad correspondiente. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) exige documentos válidos para verificar la identidad antes de permitir el acceso a la zona de embarque. La documentación varía según el caso: En vuelos internacionales: En vuelos domésticos: Dependiendo del estatus, pueden requerirse: Si una persona intenta viajar sin documentación valida pueden enfrentar: