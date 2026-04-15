Una serie de nuevas medidas de vigilancia financiera ha sido implementada por Estados Unidos, modificando la manera en que se rastrean los movimientos de dinero en efectivo dentro del país. Estas disposiciones, promovidas por el Departamento del Tesoro, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), son parte de un plan orientado a reforzar la transparencia transaccional y prevenir delitos económicos. A pesar de que los bancos continuarán operando con normalidad, los reguladores federales llevarán a cabo un seguimiento más minucioso en regiones específicas donde se ha observado un incremento de actividades que requieren supervisión adicional. Esta orden estará activa hasta el 6 de marzo de 2026 y durante ese período los negocios regulados deberán redoblar la vigilancia en zonas del país que fueron catalogadas como de alto riesgo operativo. La medida se apoya en la histórica Bank Secrecy Act, una ley que exige documentar operaciones potencialmente relevantes para investigaciones fiscales o criminales. Dentro de ese marco, se emitió una Geographic Targeting Order (GTO), un protocolo especial que obliga a reforzar los reportes de transacciones en efectivo realizadas entre los USD 1.000 y USD 10.000. El monitoreo no sugiere que cada retiro sea necesariamente sospechoso. No obstante, el IRS tiene la facultad de analizar operaciones de forma individual cuando los reportes proporcionados por FinCEN o por instituciones financieras indiquen patrones que requieran una revisión más exhaustiva. Los reguladores han determinado que el uso de cajeros automáticos en áreas cercanas a la frontera, centros de remesas y corredores comerciales exhibe comportamientos que consideran estratégicos para la vigilancia federal, tales como: Aunque la investigación no conlleva un delito automático, sí permite un examen más profundo para verificar el origen legítimo de los fondos. Las operaciones serán clasificadas en función del monto y la ubicación: Los clientes no experimentarán alteraciones en el funcionamiento cotidiano de los cajeros automáticos; sin embargo, podrían observar: Las normativas no impiden la retirada de fondos; no obstante, exigen la justificación de operaciones que generen alertas automáticas conforme a criterios AML (Anti-Money Laundering). Los sistemas de cumplimiento identifican como indicadores de riesgo: Estos comportamientos pueden generar alertas que requieren un análisis más profundo para determinar su legitimidad.