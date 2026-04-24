Viajar dentro y fuera de Estados Unidos exige cumplir con requisitos estrictos de documentación. Uno de los errores más comunes, y costosos, es presentar un pasaporte en mal estado, una situación que puede impedir directamente el viaje. El Departamento de Estado y las autoridades migratorias advierten que los pasaportes dañados o en mal estado físico pueden ser considerados inválidos, lo que habilita a rechazar tanto la salida como el ingreso al país. No hace falta que el documento esté destruido para ser inválido. Puede ser rechazado si presenta: Las consecuencias pueden ser inmediatas: