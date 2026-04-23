El Gobierno de Estados Unidos retendrá los pasaportes, licencias de manejo, tarjetas de residencia y otros documentos de identidad de los inmigrantes que no puedan demostrar estatus legal en el país. La medida, establecida por ICE, autoriza a sus agentes a confiscar esos documentos en el momento en que se inicia un proceso de deportación. La directiva aplica tanto a personas detenidas como a quienes permanecen en libertad mientras se resuelve su caso. Los agentes deben registrar cada confiscación en el sistema interno de la agencia y entregar al inmigrante una copia certificada de los documentos retenidos. La política autoriza la confiscación de pasaportes, actas de nacimiento, tarjetas de seguro social, licencias de manejo, green cards y documentos de identificación extranjeros. Afecta a cualquier persona bajo proceso de deportación, incluidos los residentes permanentes legales. En el caso de residentes permanentes detenidos, ICE puede retener la green card temporalmente. Si son liberados antes de recibir una orden final de deportación, la agencia debe devolver el documento original y conservar solo una copia. Una vez emitida la orden definitiva, la tarjeta queda confiscada de manera permanente. Un inmigrante puede solicitar la devolución de sus documentos si los necesita para trámites concretos: abrir una cuenta bancaria, matricular a sus hijos en la escuela o declarar impuestos. Los agentes evalúan cada caso de forma individual y deben considerar si ICE tiene una necesidad operativa para seguir reteniendo el documento. Antes de una deportación, ICE está obligado a devolver todos los documentos originales, con tres excepciones: el pasaporte que se use para ejecutar la expulsión, los documentos sospechosos de ser falsos, y los permisos de trabajo o green cards que el inmigrante ya no tiene derecho a poseer tras la orden de deportación.