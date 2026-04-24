El sistema fiscal en Estados Unidos cuenta con mecanismos automáticos que permiten al Gobierno recuperar deudas sin necesidad de acciones inmediatas sobre cuentas privadas. Uno de los más importantes, y menos conocidos, es la compensación de pagos, que puede impactar directamente en el dinero que un contribuyente espera recibir. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) utiliza el sistema de “offset” (compensación) para retener fondos gubernamentales cuando una persona mantiene deudas fiscales tras ser notificado por las autoridades en reiteradas ocasiones. El sistema puede afectar distintos tipos de pagos gubernamentales, como: Si la deuda no se resuelve, el IRS puede avanzar hacia instancias más estrictas: