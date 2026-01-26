En esta noticia
La administración de Donald Trump endureció las políticas migratorias y de control fronterizo y confirmó que podrá negar el ingreso, revocar visas e incluso afectar permisos de residencia a extranjeros cuya actividad digital sea considerada sospechosa.
Las nuevas directrices autorizan a los agentes a revisar celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos en los puntos de entrada al país.
Qué tipo de actividad digital puede causar problemas
Las autoridades pueden actuar si detectan en los dispositivos:
- Mensajes o publicaciones que sugieran amenazas a la seguridad
- Indicios de fraude migratorio o mentiras en solicitudes de visa
- Pruebas de trabajo no autorizado
- Vínculos con actividades ilegales
- Contenido que contradiga el motivo declarado del viaje
No se trata solo de delitos. Es que inconsistencias entre lo declarado y lo encontrado en el dispositivo también pueden derivar en sanciones migratorias.
Qué pueden hacer los agentes en la frontera
Los oficiales están habilitados para:
- Solicitar el desbloqueo del teléfono o computadora
- Revisar correos, redes sociales y archivos
- Copiar información para análisis adicional
- Usar el contenido como base para negar la entrada
- Iniciar procesos para revocar visas vigentes