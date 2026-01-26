La administración de Donald Trump endureció las políticas migratorias y de control fronterizo y confirmó que podrá negar el ingreso, revocar visas e incluso afectar permisos de residencia a extranjeros cuya actividad digital sea considerada sospechosa.

Las nuevas directrices autorizan a los agentes a revisar celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos en los puntos de entrada al país.

Qué tipo de actividad digital puede causar problemas

Las autoridades pueden actuar si detectan en los dispositivos:

Mensajes o publicaciones que sugieran amenazas a la seguridad

Indicios de fraude migratorio o mentiras en solicitudes de visa

Pruebas de trabajo no autorizado

Vínculos con actividades ilegales

Contenido que contradiga el motivo declarado del viaje

No se trata solo de delitos. Es que inconsistencias entre lo declarado y lo encontrado en el dispositivo también pueden derivar en sanciones migratorias.

Estados Unidos prohíbe el ingreso al país a extranjeros cuya actividad digital sea considerada sospechosa. Fuente: Archivo.

Qué pueden hacer los agentes en la frontera

Los oficiales están habilitados para:

Solicitar el desbloqueo del teléfono o computadora

Revisar correos, redes sociales y archivos

Copiar información para análisis adicional

Usar el contenido como base para negar la entrada

Iniciar procesos para revocar visas vigentes

Negarse a cooperar puede derivar en demoras, retención temporal o rechazo de ingreso.