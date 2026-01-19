En esta noticia
Estados Unidos confirmó que ciertos ciudadanos extranjeros que ingresen por tierra o por mar podrán entrar legalmente al país sin necesidad de visa ni pasaporte tradicional, siempre que presenten documentos alternativos oficialmente aceptados por las autoridades fronterizas.
Sin visa ni pasaporte: la lista completa de documentos válidos para entrar a Estados Unidos
Los ciudadanos canadienses cuentan con un régimen especial de ingreso a Estados Unidos. Es que los viajeros oriundos del país vecino pueden presentar cualquiera de los siguientes documentos al cruzar la frontera por tierra o mar, y no requieren una visa para turismo o estadías cortas:
- Licencia de conducir mejorada
- Tarjeta de identificación mejorada
- Tarjeta NEXUS
- Tarjeta FAST/EXPRESS
- Tarjeta de inscripción en SENTRI
¿Quiénes quedan excluidos de este beneficio?
Este beneficio no es universal y no aplica a todos los viajeros. Quedan excluidos del ingreso legal y automático sin visa ni pasaporte tradicional los siguientes casos:
- Ciudadanos de países que no sean Canadá
- Residentes permanentes de Canadá que no sean ciudadanos
- Personas que ingresen por vía aérea
- Viajeros que busquen trabajar, estudiar o residir de forma permanente
- Personas con antecedentes migratorios negativos
- Personas sujetas a alertas de seguridad o inadmisibilidad