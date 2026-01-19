Suspenderán las visas americanas de todos los mexicanos que quieran visitar Estados Unidos y se encuentren en esta condición: será de manera inmediata (foto: archivo).

Estados Unidos confirmó que ciertos ciudadanos extranjeros que ingresen por tierra o por mar podrán entrar legalmente al país sin necesidad de visa ni pasaporte tradicional, siempre que presenten documentos alternativos oficialmente aceptados por las autoridades fronterizas.

Sin visa ni pasaporte: la lista completa de documentos válidos para entrar a Estados Unidos

Los ciudadanos canadienses cuentan con un régimen especial de ingreso a Estados Unidos. Es que los viajeros oriundos del país vecino pueden presentar cualquiera de los siguientes documentos al cruzar la frontera por tierra o mar, y no requieren una visa para turismo o estadías cortas:

Licencia de conducir mejorada

Tarjeta de identificación mejorada

Tarjeta NEXUS

Tarjeta FAST/EXPRESS

Tarjeta de inscripción en SENTRI

¿Quiénes quedan excluidos de este beneficio?

Este beneficio no es universal y no aplica a todos los viajeros. Quedan excluidos del ingreso legal y automático sin visa ni pasaporte tradicional los siguientes casos: