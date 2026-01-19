En esta noticia

Estados Unidos confirmó que ciertos ciudadanos extranjeros que ingresen por tierra o por mar podrán entrar legalmente al país sin necesidad de visa ni pasaporte tradicional, siempre que presenten documentos alternativos oficialmente aceptados por las autoridades fronterizas.

Sin visa ni pasaporte: la lista completa de documentos válidos para entrar a Estados Unidos

Los ciudadanos canadienses cuentan con un régimen especial de ingreso a Estados Unidos. Es que los viajeros oriundos del país vecino pueden presentar cualquiera de los siguientes documentos al cruzar la frontera por tierra o mar, y no requieren una visa para turismo o estadías cortas:

  • Licencia de conducir mejorada
  • Tarjeta de identificación mejorada
  • Tarjeta NEXUS
  • Tarjeta FAST/EXPRESS
  • Tarjeta de inscripción en SENTRI
Los ciudadanos canadienses cuentan con un régimen especial de ingreso a Estados Unidos. (foto: archivo).
¿Quiénes quedan excluidos de este beneficio?

Este beneficio no es universal y no aplica a todos los viajeros. Quedan excluidos del ingreso legal y automático sin visa ni pasaporte tradicional los siguientes casos:

  • Ciudadanos de países que no sean Canadá
  • Residentes permanentes de Canadá que no sean ciudadanos
  • Personas que ingresen por vía aérea
  • Viajeros que busquen trabajar, estudiar o residir de forma permanente
  • Personas con antecedentes migratorios negativos
  • Personas sujetas a alertas de seguridad o inadmisibilidad