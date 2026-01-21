Suspenderán las visas americanas de todos los mexicanos que quieran visitar Estados Unidos y se encuentren en esta condición: será de manera inmediata (foto: archivo).

Estados Unidos confirmó que determinados extranjeros pueden ingresar legalmente al país sin necesidad de tramitar una visa tradicional, siempre que presenten una autorización específica y pertenezcan a ciertos países habilitados.

Este mecanismo agiliza el ingreso por turismo o negocios y evita la entrevista consular, uno de los pasos más largos del sistema migratorio.

Ni visa ni pasaporte: Estados Unidos permite el ingreso legal y automático con este documento

El documento clave es la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Se trata de una autorización electrónica previa que se solicita online y que, una vez aprobada, habilita el viaje a Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program (VWP) por hasta 90 días.

Pueden usar el VWP los ciudadanos de países incluidos en el listado oficial, entre ellos España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Portugal, Países Bajos, Suecia, Suiza, Irlanda y Singapur, entre otros.

La ESTA elimina la necesidad de una visa y permite un ingreso rápido y automático en frontera.

Los extranjeros habilitados por el Visa Waiver Program (VWP) pueden entrar a Estados Unidos sin visa ni pasaporte. (Fuente: U.S. Customs and Border Protection) James Tourtellotte

Requisitos obligatorios para entrar a Estados Unidos sin visa ni pasaporte

Para viajar sin visa bajo el VWP, el extranjero debe:

Contar con pasaporte electrónico vigente (con chip biométrico)

Tener ESTA aprobada antes de viajar

Ingresar por turismo o negocios

No exceder los 90 días de estadía

Tener pasaje de regreso o salida del país

El ingreso final queda siempre sujeto a la evaluación del oficial migratorio.