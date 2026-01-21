En esta noticia
Estados Unidos confirmó que determinados extranjeros pueden ingresar legalmente al país sin necesidad de tramitar una visa tradicional, siempre que presenten una autorización específica y pertenezcan a ciertos países habilitados.
Este mecanismo agiliza el ingreso por turismo o negocios y evita la entrevista consular, uno de los pasos más largos del sistema migratorio.
Ni visa ni pasaporte: Estados Unidos permite el ingreso legal y automático con este documento
El documento clave es la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Se trata de una autorización electrónica previa que se solicita online y que, una vez aprobada, habilita el viaje a Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program (VWP) por hasta 90 días.
Pueden usar el VWP los ciudadanos de países incluidos en el listado oficial, entre ellos España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Portugal, Países Bajos, Suecia, Suiza, Irlanda y Singapur, entre otros.
La ESTA elimina la necesidad de una visa y permite un ingreso rápido y automático en frontera.
Requisitos obligatorios para entrar a Estados Unidos sin visa ni pasaporte
Para viajar sin visa bajo el VWP, el extranjero debe:
- Contar con pasaporte electrónico vigente (con chip biométrico)
- Tener ESTA aprobada antes de viajar
- Ingresar por turismo o negocios
- No exceder los 90 días de estadía
- Tener pasaje de regreso o salida del país