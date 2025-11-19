El pasaporte estadounidense, documento central para identificar a los viajeros en controles de seguridad, empieza a convivir con una alternativa digital que gana espacio en distintos aeropuertos del país. Con el Real ID ya implementado, esta nueva modalidad ofrece una validación más rápida en vuelos domésticos y suma usuarios semana tras semana.

Aun así, no se trata de un reemplazo generalizado: solo está disponible para quienes cumplan una condición muy específica vinculada a su pasaporte físico . Esa limitación marca quiénes pueden adoptarla y en qué aeropuertos funciona.

¿Cuál es la alternativa que reemplaza al pasaporte americano en vuelos domésticos?

La credencial que comenzó a expandirse es el Digital ID, una identificación digital desarrollada por Apple que utiliza los datos del pasaporte estadounidense vigente para generar una versión segura en Apple Wallet. Hoy ya se acepta en más de 250 aeropuertos del país y permite pasar controles de identidad desde el iPhone o el Apple Watch sin mostrar el documento físico.

El sistema funciona escaneando y validando la información biométrica del pasaporte para crear una credencial apta únicamente para vuelos internos. No está disponible para personas sin pasaporte vigente .

Estados donde ya se acepta el Digital ID

Arizona

California

Colorado

Georgia

Hawaii

Iowa

Maryland

Montana

New Mexico

Ohio

Puerto Rico

Foto: Apple.

¿Cómo activar esta alternativa al pasaporte y qué requisitos exige?

La activación combina tecnología biométrica, lectura del chip del pasaporte y validación de identidad en el dispositivo. El proceso solo puede iniciarse desde un iPhone o Apple Watch configurado en Estados Unidos y con el software actualizado.

Para habilitar el Digital ID como reemplazo del pasaporte en vuelos domésticos, Apple exige cumplir con varios requisitos obligatorios:

Requisitos indispensables

iPhone 11 o posterior, o Apple Watch Series 6 o posterior

Última versión de iOS o watchOS

Face ID/Touch ID y Bluetooth activos

Cuenta Apple con autenticación en dos pasos

Pasaporte estadounidense vigente

Pasos para activar el Digital ID

Abrir Apple Wallet y presionar (+) Seleccionar documento emitido por el gobierno Elegir Digital ID Escanear la página del pasaporte Completar la verificación biométrica con selfies Escanear el chip del pasaporte con el iPhone

Apple aclara que esta identificación no sirve para viajes internacionales ni cruces fronterizos. Para salidas del país, reingresos o trámites migratorios, sigue siendo obligatorio presentar el pasaporte físico emitido por Estados Unidos.