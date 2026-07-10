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El Gobierno de los Estados Unidos ha implementado regulaciones más severas en sus fronteras. No obstante, existe un permiso especial que autoriza a ciertos ciudadanos extranjeros a ingresar con fines turísticos, comerciales o de tránsito, siempre que sea para visitas breves.
Los ciudadanos que cumplan con los requisitos del Visa Waiver Program (VWP) pueden acceder sin necesidad de visa, utilizando la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Es importante: la ESTA es un documento que exige un pasaporte electrónico (e-Passport) válido del país que participa en el VWP.
Este es el documento con el que puedes ingresar legalmente a EE.UU.
La autorización previa es un requisito para ciudadanos de naciones que forman parte del VWP que ingresen a EE.UU. por vía aérea, marítima o terrestre (incluyendo, desde 2022, la frontera terrestre).
Es esencial destacar que la ESTA permite estancias de hasta 90 días para turismo, actividades comerciales o tránsito. Es importante señalar que la autorización de la ESTA no garantiza la admisión: la decisión final corresponde al oficial de CBP en el punto de entrada.
Quiénes califican para solicitar la ESTA
Los ciudadanos de países participantes en el VWP tienen la posibilidad de llevar a cabo el proceso bajo las siguientes condiciones:
- Contar con un pasaporte electrónico válido.
- Realizar el viaje por turismo, negocios o tránsito durante un periodo que no exceda los 90 días.
- Obtener la aprobación en línea previo al comienzo del viaje.
- Si su nación no está entre las incluidas en el VWP, no podrá hacer uso de ESTA: deberá tramitar la visa B1/B2 u otra que sea relevante.
Países que integran el Visa Waiver Program en 2026
Actualmente, el Visa Waiver Program está conformado por 42 países. Colombia no forma parte de este programa, por lo que sus ciudadanos deben solicitar una visa para ingresar a Estados Unidos.
Europa
- Alemania
- Andorra
- Austria
- Bélgica
- Croacia
- Chequia (República Checa)
- Dinamarca
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- Irlanda
- Italia
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Mónaco
- Noruega
- Países Bajos
- Polonia
- Portugal
- Rumania
- San Marino
- Suecia
- Suiza
Asia
- Brunéi
- Israel
- Japón
- Corea del Sur
- Singapur
- Taiwán
Oceanía
- Australia
- Nueva Zelanda
América
- Chile
Medio Oriente
- Catar (Qatar)
Cómo obtener la ESTA
La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) constituye la autorización electrónica que facilita el viaje sin visado hacia Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program (VWP). Esta disposición es aplicable a ciudadanos de naciones adscritas que realicen breves visitas por motivos de turismo, negocios o tránsito. Se presenta como un permiso anticipado que se gestiona en línea y, de ser aprobado, facilita el proceso de embarque; no obstante, la decisión final sobre el ingreso recae en CBP al alcanzar el punto de entrada.
Desde 2022, se establece que la autorización ESTA es necesaria también para aquellos que ingresan vía frontera terrestre, además de los accesos por aire y mar. Esta autorización se vincula al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y, generalmente, tiene una vigencia de hasta 2 años (o hasta la fecha de vencimiento del pasaporte). A su vez, permite múltiples entradas de hasta 90 días cada una, siempre que se mantengan las condiciones del programa.
Información clave antes de realizar el trámite de la ESTA
- Si su país no se encuentra en el VWP, será necesario gestionar una visa B1/B2 u otra categoría.
- Requisitos fundamentales: pasaporte electrónico vigente de un país del VWP y solicitud online aprobada.
- No garantiza el ingreso: la decisión final queda a cargo del oficial de CBP al llegar.
- Escalas/Tránsito: incluso en caso de escalas en EE. UU. se exige ESTA (o una visa válida).
- Plazo recomendado: presentar la solicitud como mínimo 72 horas antes del viaje.
- Motivo del viaje: turismo, negocios o tránsito; no autoriza el trabajo ni la residencia.