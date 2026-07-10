Estados Unidos permitiría el ingreso de los extranjeros que presenten este permiso en la frontera: ¿hace falta igual tener la visa?

Alerta ciudadanos | Estados Unidos prohibirá renovar el pasaporte a todos aquellos que no cumplan estos requisitos

El Gobierno de los Estados Unidos ha implementado regulaciones más severas en sus fronteras. No obstante, existe un permiso especial que autoriza a ciertos ciudadanos extranjeros a ingresar con fines turísticos, comerciales o de tránsito, siempre que sea para visitas breves.

Los ciudadanos que cumplan con los requisitos del Visa Waiver Program (VWP) pueden acceder sin necesidad de visa, utilizando la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Es importante: la ESTA es un documento que exige un pasaporte electrónico (e-Passport) válido del país que participa en el VWP.

Este es el documento con el que puedes ingresar legalmente a EE.UU.

La autorización previa es un requisito para ciudadanos de naciones que forman parte del VWP que ingresen a EE.UU. por vía aérea, marítima o terrestre (incluyendo, desde 2022, la frontera terrestre).

Es esencial destacar que la ESTA permite estancias de hasta 90 días para turismo, actividades comerciales o tránsito. Es importante señalar que la autorización de la ESTA no garantiza la admisión: la decisión final corresponde al oficial de CBP en el punto de entrada.

Permiso especial para ingresar a EE.UU. con fines turísticos o comerciales sin visa.

Quiénes califican para solicitar la ESTA

Los ciudadanos de países participantes en el VWP tienen la posibilidad de llevar a cabo el proceso bajo las siguientes condiciones:

Contar con un pasaporte electrónico válido .

Realizar el viaje por turismo, negocios o tránsito durante un periodo que no exceda los 90 días.

Obtener la aprobación en línea previo al comienzo del viaje.

Si su nación no está entre las incluidas en el VWP, no podrá hacer uso de ESTA: deberá tramitar la visa B1/B2 u otra que sea relevante.

Países que integran el Visa Waiver Program en 2026

Actualmente, el Visa Waiver Program está conformado por 42 países. Colombia no forma parte de este programa , por lo que sus ciudadanos deben solicitar una visa para ingresar a Estados Unidos.

Europa

Alemania

Andorra

Austria

Bélgica

Croacia

Chequia (República Checa)

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Italia

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Noruega

Países Bajos

Polonia

Portugal

Rumania

San Marino

Suecia

Suiza

Asia

Brunéi

Israel

Japón

Corea del Sur

Singapur

Taiwán

Oceanía

Australia

Nueva Zelanda

América

Chile

Medio Oriente

Catar (Qatar)

Cómo obtener la ESTA

La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) constituye la autorización electrónica que facilita el viaje sin visado hacia Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program (VWP). Esta disposición es aplicable a ciudadanos de naciones adscritas que realicen breves visitas por motivos de turismo, negocios o tránsito. Se presenta como un permiso anticipado que se gestiona en línea y, de ser aprobado, facilita el proceso de embarque; no obstante, la decisión final sobre el ingreso recae en CBP al alcanzar el punto de entrada.

Desde 2022, se establece que la autorización ESTA es necesaria también para aquellos que ingresan vía frontera terrestre, además de los accesos por aire y mar. Esta autorización se vincula al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y, generalmente, tiene una vigencia de hasta 2 años (o hasta la fecha de vencimiento del pasaporte). A su vez, permite múltiples entradas de hasta 90 días cada una, siempre que se mantengan las condiciones del programa.

Información clave antes de realizar el trámite de la ESTA