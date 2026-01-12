El sistema fiscal de Estados Unidos es uno de los más rigurosos y estrictos del mundo, y se basa en el cumplimiento preciso de plazos obligatorios. No respetarlos no es un simple error administrativo, sino que puede activar multas automáticas, intereses diarios y medidas de cobro forzoso.

Estados Unidos embarga las cuentas bancarias y propiedades de todas estas personas

El Gobierno de Estados Unidos confirmó que no presentar la declaración de impuestos dentro del plazo establecido habilita al Estado a aplicar embargos sobre cuentas bancarias y propiedades, tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros con obligaciones fiscales en el país.

Las autoridades fiscales advierten que el error más grave no es no pagar, sino no presentar la declaración a tiempo. Dejar pasar el plazo elimina protecciones clave y acelera la aplicación de sanciones patrimoniales.

Estados Unidos embarga cuentas bancarias y propiedades de quienes no presenten su declaración a tiempo y no respondan a avisos oficiales. Fuente: Archivo.

Qué significa dejar pasar el plazo de la declaración

Cuando un contribuyente no presenta su declaración en la fecha límite, el IRS puede calcular la deuda de oficio, aplicar multas automáticas y comenzar a generar intereses diarios. Si además el contribuyente no responde a las notificaciones oficiales, el caso puede escalar rápidamente a embargos sin necesidad de orden judicial.

Presentar fuera de término bloquea el acceso inmediato a planes de pago, extensiones y programas de alivio, hasta que la situación quede regularizada.

Cómo evitar embargos si el plazo ya venció

La única forma de frenar sanciones es presentar la declaración lo antes posible, incluso fuera de término. Una vez presentada, el contribuyente puede:

Solicitar planes de pago

Negociar reducciones de multas

Acreditar dificultades económicas

Detener o suspender embargos en curso

Mientras la declaración no esté presentada, el IRS no evalúa alternativas y puede avanzar con medidas de cobro.