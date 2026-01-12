Un grupo de cuatro potencias de América Latina, Chile, Colombia, México y Perú, consolidó una alianza económica estratégica que busca fortalecer su mercado financiero y comercial sin depender exclusivamente de Estados Unidos o de China, las dos superpotencias que dominan gran parte del flujo de capital global.

La alianza más temida de América Latina que ya amenaza a Estados Unidos y China

La iniciativa se enmarca en el avance del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), un proyecto que convierte a los mercados bursátiles de estas naciones en una plataforma regional unificada para la inversión, atracción de capital y crecimiento económico.

El MILA fue concebido como un mecanismo para conectar las bolsas de valores de Chile, Colombia, México y Perú, permitiendo que las empresas de estos países accedan a inversionistas regionales e internacionales sin las barreras que imponen los mercados aislados.

La alianza entre Chile, Colombia, México y Perú para fortalecer su mercado a través del MILA marca una nueva etapa en la cooperación económica latinoamericana, impulsando la idea de que la región puede desarrollar estructuras propias frente a Estados Unidos y China.

América Latina pone en jaque al orden mundial

Históricamente, Estados Unidos ha sido el principal socio económico y financiero para América Latina, mientras que China se ha convertido en un socio cada vez más dominante en comercio e inversiones. Este cambio de dinámica global ha llevado a países de la región a buscar cooperación reforzada entre sí para no quedar atrapados en relaciones unilaterales de dependencia.

El reforzamiento de MILA representa un paso concreto hacia esa autonomía estratégica.