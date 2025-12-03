En esta noticia

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) se encarga de recaudar impuestos y hacer cumplir las leyes tributarias en Estados Unidos.

Todos los ciudadanos y extranjeros naturalizados que no cumplan con las obligaciones fiscales impuestas por la agencia pueden enfrentar embargos de bienes y cuentas bancarias, convirtiéndola en una de las entidades de cobro más estrictas del país.

IRS advirtió que cualquier contribuyente que no presente su declaración de impuestos dentro del plazo legal o que mantenga deudas tributarias sin pagar puede enfrentar embargos, retenciones salariales y otras medidas de cobro forzoso.

Es que IRS posee amplios poderes legales para recuperar impuestos adeudados, entre ellos:

  • Embargo de cuentas bancarias
  • Incautación de bienes
  • Retención de salarios
  • Retención de reembolsos
  • Gravámenes sobre bienes y propiedades

Estas medidas se activan después de que el contribuyente recibe avisos formales y no responde dentro de los plazos establecidos.

Estados Unidos embarga bienes y cuentas bancarias a todos los que no cumplan con sus obligaciones fiscales. Foto: Archivo.
No presentar la declaración puede ser más grave que no pagar

El IRS enfatiza que no presentar la declaración a tiempo puede generar penalidades incluso mayores que no pagar. La omisión activa:

  • Multa por falta de presentación
  • Multa por falta de pago
  • Intereses acumulados
  • Riesgo de auditorías
  • Declaración sustitutiva hecha por el IRS sin deducciones ni créditos

Incluso quienes no pueden pagar deben presentar la declaración igual, ya que es el primer paso para negociar cualquier plan de pago o alivio.