El Servicio de Impuestos Internos (IRS) se encarga de recaudar impuestos y hacer cumplir las leyes tributarias en Estados Unidos.
Todos los ciudadanos y extranjeros naturalizados que no cumplan con las obligaciones fiscales impuestas por la agencia pueden enfrentar embargos de bienes y cuentas bancarias, convirtiéndola en una de las entidades de cobro más estrictas del país.
Estados Unidos embarga bienes y suspende las cuentas bancarias de todos los que postergaron este trámite
IRS advirtió que cualquier contribuyente que no presente su declaración de impuestos dentro del plazo legal o que mantenga deudas tributarias sin pagar puede enfrentar embargos, retenciones salariales y otras medidas de cobro forzoso.
Es que IRS posee amplios poderes legales para recuperar impuestos adeudados, entre ellos:
- Embargo de cuentas bancarias
- Incautación de bienes
- Retención de salarios
- Retención de reembolsos
- Gravámenes sobre bienes y propiedades
Estas medidas se activan después de que el contribuyente recibe avisos formales y no responde dentro de los plazos establecidos.
No presentar la declaración puede ser más grave que no pagar
El IRS enfatiza que no presentar la declaración a tiempo puede generar penalidades incluso mayores que no pagar. La omisión activa:
- Multa por falta de presentación
- Multa por falta de pago
- Intereses acumulados
- Riesgo de auditorías
- Declaración sustitutiva hecha por el IRS sin deducciones ni créditos