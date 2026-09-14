El trámite de renovación para el pasaporte estadounidense tiene requisitos de elegibilidad estrictos que se deben cumplir sin excepción. Quienes no puedan calificar, deben solicitar un nuevo pasaporte desde cero.

Si se inicia el trámite y el pasaporte no cumple con las condiciones al momento de ser enviado, las autoridades podrán rechazar el trámite.

Las autoridades de Estados Unidos bloquearán la renovación del pasaporte a estas personas: ¿Qué pasa cuando se presenta con algún desperfecto?

Un pasaporte estadounidense dañado no puede renovarse mediante el Formulario DS-82. La persona deberá solicitar un documento nuevo de forma presencial, con el Formulario DS-11.

El Departamento de Estado considera daños relevantes las manchas de agua, moho, roturas importantes, páginas de visado faltantes o arrancadas, perforaciones y marcas no autorizadas en la página de datos.

El desgaste normal, como páginas un poco dobladas o con una leve curvatura, no se considera daño.

Un pasaporte estadounidense dañado no puede renovarse mediante el Formulario DS-82. La persona deberá solicitar un documento nuevo de forma presencial, con el Formulario DS-11. Imagen ilustrativa ChatGPT

¿Cómo se puede obtener un nuevo pasaporte cuando el anterior pierde validez?

Quienes no sean elegibles para renovar deben presentarse en una oficina autorizada para solicitar un pasaporte nuevo con el formulario DS-11. Deberán llevar prueba de ciudadanía estadounidense, una identificación válida con fotocopia, una foto reciente y pagar las tarifas correspondientes.

Si el pasaporte está dañado, también deben entregar el documento deteriorado y una declaración firmada que explique que ocurrió. Cuando el pasaporte fue perdido o robado, corresponde informar el hecho mediante el Formulario DS-64, además de presentar la solicitud DS-11.

¿Por qué otras razones las autoridades pueden bloquear la renovación del pasaporte?

Además de los daños físicos, una persona no puede usar el trámite de renovación sí:

El pasaporte fue emitido cuando tenía menos de 16 años.

Fue emitido hace 15 años o más.

El documento fue perdido o robado.

El pasaporte tiene un nombre anterior y la persona no puede demostrar legalmente el cambio de nombre.

En estas situaciones, la persona no queda impedida de obtener un pasaporte: simplemente debe hacer una solicitud nueva en persona.