Las autoridades migratorias de Estados Unidos tienen la facultad legal de autorizar o denegar la entrada y salida del país cuando los viajeros no cumplen con los requisitos de documentación exigidos. A través de organismos como Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Estado, el Gobierno puede impedir el embarque, el ingreso o incluso la salida de un pasajero si su documentación no está vigente o no reúne las condiciones de validez necesarias. Estados Unidos reforzó los controles migratorios y recordó que no permitirá el ingreso ni la salida del país a ciudadanos y extranjeros que intenten viajar con pasaportes vencidos. Si tu viaje es urgente y tu pasaporte está vencido o por vencer, en Estados Unidos podes solicitar un pasaporte de emergencia. Se considera urgente cuando viajas en menos de 14 días o necesitas una visa extranjera en menos de 28 días.