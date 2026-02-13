Las autoridades de seguridad aeroportuaria de Estados Unidos confirmaron que, en determinados casos, se permitirá abordar vuelos nacionales presentando pasaportes vencidos. La medida aplica a documentos que hayan expirado recientemente y forma parte de los mecanismos de flexibilidad que buscan evitar que los pasajeros pierdan sus vuelos por demoras en la renovación de sus documentos. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) puede aceptar pasaportes como identificación en vuelos domésticos si el documento: Las autoridades buscan evitar que los pasajeros queden varados por demoras en la renovación de documentos. En contextos donde el objetivo es verificar la identidad, y no la validez migratoria del pasaporte, un documento recientemente vencido puede seguir siendo útil.