En la sesión de apertura de este miércoles, 8 de julio de 2026,del Euro cotiza a 0.87 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.1% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro cayó -0.46%, mientras que en el último año subió 2.66%, señalando debilidad reciente pero tendencia anual positiva.

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Conocé la cotización de este miércoles, 8 de julio de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 3.42%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual fue del 5.74%.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, el valor del Euro ha estado incrementando de forma constante.

Sin embargo, a pesar de esta tendencia al alza, es importante considerar factores externos que podrían impactar su estabilidad en el futuro.

El análisis sugiere que, aunque el Euro se encuentra en una fase favorable, la volatilidad del mercado podría influir en su comportamiento a corto plazo.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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