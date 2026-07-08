En la sesión de apertura de este miércoles, 8 de julio de 2026,del Peso dominicano cotiza a 58.7 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.64% en relación con el día anterior.

El peso dominicano registró una variación semanal de -0.84% y una caída anual de -5.06%, lo que evidencia una tendencia bajista sostenida con un retroceso moderado en la última semana.

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Conocé la cotización de este miércoles, 8 de julio de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 10.78%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.35%.

La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Comparado con los días pasados, esto indica que la moneda ha ganado valor respecto a otras divisas, lo que podría beneficiar a importadores y viajeros.

En los días anteriores, la tendencia había mostrado fluctuaciones, pero el cambio hacia una tendencia al alza es un indicativo favorable para la economía local. Este aumento en la cotización sugiere una posible recuperación de la confianza en el Peso dominicano en el mercado internacional.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso dominicano en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos y casas de cambio, evita kioscos en aeropuertos, usa cajeros o tarjetas sin comisión por transacción extranjera cuando sea posible y lleva efectivo solo en pequeñas cantidades por seguridad.