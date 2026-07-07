IRS podrá embargar todas las cuentas bancarias, vehículos y propiedades de las personas que no hayan presentado la Declaración Final de Impuestos después de recibir una herencia

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) podrá embargar los bienes que estén vinculados a una herencia si se da el escenario correcto . Aunque no se trata de un proceso automático, sí es una medida contemplada cuando existen deudas tributarias u obligaciones fiscales pendientes.

Un embargo de parte del Gobierno puede variar dependiendo de a quién se le adjudique la deuda y de la fase del proceso en la que se encuentre el trámite de sucesión. En este sentido, tanto los impuestos pendientes del fallecido como los del heredero pueden habilitar esta medida.

IRS podrá embargar todas las cuentas bancarias, vehículos y propiedades de las personas que no hayan presentado la Declaración Final de Impuestos después de recibir una herencia Archivo

IRS embarga a estas personas: en qué situaciones puede intervenir una herencia

La agencia federal podrá intervenir en cualquier herencia si existen deudas tributarias pendientes de parte del fallecido. Cuando una persona muere, todos sus bienes pasan a formar parte de su patrimonio, y este debe pagar impuestos antes de poder distribuirse en el proceso de sucesión.

En el caso de que existan montos impagos, se podrá:

Reclamar el pago desde la herencia

Exigir que el representante legal regularice la situación

Imponer gravámenes sobre los bienes del patrimonio

La declaración final ante el IRS: el último trámite para que no embarguen tu herencia

Para pagar los impuestos correspondientes al patrimonio, se debe presentar la Declaración Final de Impuestos del fallecido, un trámite que pasa a ser responsabilidad del cónyuge sobreviviente o del representante del patrimonio.

Además, si los bienes del patrimonio generan ingresos tales como alquileres o inversiones, también se debe presentar un formulario adicional (1041).

Entre los activos a declarar se incluyen: