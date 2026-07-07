Vietnam avanza con una de las obras de infraestructura más ambiciosas de su historia. Se trata del Long Thanh International Airport, un megaproyecto que promete transformar el transporte aéreo del sudeste asiático y posicionar al país como uno de los principales centros de conexión internacional del mundo.

Ubicado en la provincia de Dong Nai, a unos 40 kilómetros de Ho Chi Minh City, el nuevo aeropuerto tendrá capacidad para 100 millones de pasajeros al año cuando finalicen todas las etapas de construcción, una cifra que lo ubicará entre los aeropuertos con mayor tráfico del planeta.

El megaproyecto que cambiará la aviación de la región

El Long Thanh International Airport fue concebido para resolver uno de los principales problemas del transporte aéreo vietnamita: la saturación del Aeropuerto Internacional Tan Son Nhat, en Ho Chi Minh City, que opera muy por encima de la capacidad para la que fue diseñado.

Con la entrada en funcionamiento de Long Thanh, el Gobierno espera:

Descongestionar el principal aeropuerto del país

Incrementar la cantidad de vuelos internacionales

Convertir a Vietnam en un nuevo hub aéreo del sudeste asiático

Impulsar el turismo y el comercio internacional

Mejorar la conectividad regional con el resto del mundo

El Long Thanh International Airport se perfila como uno de los aeropuertos más transitados del mundo. Recreación con ChatGPT

Tendrá capacidad para 100 millones de pasajeros

Una vez finalizado el proyecto, el aeropuerto contará con una capacidad máxima de:

100 millones de pasajeros al año

5 millones de toneladas de carga anuales

Cuatro pistas de aterrizaje

Varias terminales de pasajeros

Estas cifras lo convertirán en el aeropuerto más grande de Vietnam y en uno de los centros aeroportuarios más importantes del planeta.

Invertirán más de 16.000 millones de dólares

El Long Thanh International Airport representa la mayor obra de infraestructura de la historia de Vietnam. El proyecto demandará una inversión cercana a los 16.000 millones de dólares, distribuidos en distintas etapas de construcción.

Además de la terminal aérea, el plan incluye: