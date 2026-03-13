El gobierno de Estados Unidos puede limitar la emisión o renovación de pasaportes a contribuyentes que acumulen grandes deudas fiscales sin resolver. Esta medida forma parte de las herramientas utilizadas por el Servicio Impuestos Internos (IRS) para recuperar impuestos impagos. Cuando una persona mantiene una deuda tributaria gravemente morosa, el IRS puede notificar al Departamento de Estado, agencia encargada de emitir los pasaportes estadounidenses. A partir de esa notificación, el organismo puede rechazar nuevas solicitudes de pasaporte o impedir su renovación. Según las normas federales, una deuda tributaria se considera gravemente morosa cuando supera un monto determinado y el contribuyente no ha tomado medidas para resolverla. Actualmente, este umbral ronda los 64.000 dólares, incluyendo: Una vez que el IRS certifica la deuda grave, el Departamento de Estado puede tomar diferentes medidas relacionadas con el pasaporte. Entre ellas: