El Gobierno de Estados Unidos reforzó las recomendaciones de seguridad digital y advirtió que todos los ciudadanos y extranjeros deben verificar que los sitios web oficiales cumplan una condición fundamental antes de realizar trámites, pagos o enviar información personal. Esta medida busca reducir el creciente número de estafas y fraudes en línea. Antes de completar cualquier trámite o realizar un pago, es fundamental verificar que la dirección web: Se recomienda extremar cuidados en gestiones como: