Para qué sirve rociar vinagre en la entrada de la casa

Es un truco casero que se volvió popular y que muchas personas ya incorporaron a su rutina de limpieza: rociar vinagre en la entrada de la casa. Lejos de ser una moda sin fundamento, esta práctica tiene beneficios concretos y comprobables.

Por qué los expertos lo recomiendan

El secreto está en su composición. El vinagre común contiene ácido acético, un compuesto con propiedades limpiadoras, desodorizantes y desinfectantes. Esa acidez es la que explica la mayoría de sus usos domésticos y la razón por la que muchos especialistas en limpieza natural lo señalan como una alternativa económica y ecológica a los productos químicos industriales.

Entre las ventajas que lo hacen recomendable se destacan que es barato, accesible y no tóxico para las personas en las cantidades de uso habitual, que no deja los residuos químicos fuertes de otros productos, y que resulta biodegradable.

Por eso se convirtió en un aliado frecuente para quienes buscan mantener limpios los accesos del hogar sin recurrir a limpiadores agresivos.

Rociar vinagre en la entrada de casa tiene beneficios reales: limpia, desodoriza y ahuyenta insectos como las hormigas. Fuente: El Cronista. IA

Para qué sirve

Aplicado en la entrada de la casa, ya sea el umbral, el marco de la puerta, los escalones o el piso del acceso, el vinagre cumple varias funciones prácticas. Entre ellas:

Ahuyentar hormigas

Alejar algunos insectos

Limpiar y desengrasar

Neutralizar malos olores

Cómo aplicarlo correctamente

Para aprovechar sus beneficios sin dañar las superficies, conviene seguir algunos pasos simples: