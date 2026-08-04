Estados Unidos comenzó a exigir una fianza de hasta u$s 20.000 para tramitar visas de turismo y negocios (B1/B2) a ciudadanos de 50 países, según confirmó el Departamento de Estado. La medida, que entró en vigor este lunes, convierte en permanente un programa piloto que hasta ahora era experimental.

El gobierno de Donald Trump había creado esta exigencia en agosto del año pasado con el objetivo de reducir la cantidad de personas que permanecen en el país más tiempo del autorizado por su visa. El monto de la fianza varía entre u$s 5.000, u$s 10.000 y u$s 20.000, según lo determine el funcionario consular a cargo de cada caso.

¿A qué países afecta la nueva fianza para tramitar la visa?

La lista incluye naciones de África, Asia, Oceanía y América Latina y el Caribe. En esta última región, seis países fueron incluidos en el programa.

Países latinoamericanos y caribeños en la lista

Antigua y Barbuda

Cuba

Dominica

Granada

Nicaragua

Venezuela

El resto del listado está compuesto por 30 países africanos —entre ellos Nigeria, Etiopía y Angola— y 14 países de Asia y Oceanía, como Bangladesh, Camboya y Mongolia. El aviso oficial se publicó este lunes y contempla la posibilidad de sumar más naciones en el futuro.

La lista incluye naciones de África, Asia, Oceanía y América Latina y el Caribe. Shutterstock

¿Cómo afecta esta medida a quienes viajan a Estados Unidos?

Quienes soliciten una visa de turismo o negocios desde uno de estos países deberán abonar la fianza antes de la entrevista consular. El monto se reembolsa si la visa es denegada o si, una vez otorgada, el solicitante cumple con los términos de su estadía.