La normativa vigente en Alabama para el registro de bebés recién nacidos contempla que los niños pueden ser anotados con un apellido diferente al de sus progenitores.

Así lo establece el Código Administrativo de Alabama, que otorga especial libertad al momento de elegir el nombre y apellido que figurarán en el certificado. Por este motivo, según los padres determinen, un niño podría ser anotado de igual forma que ciertos famosos, dibujos animados o amigos de la familia.

Qué permite el Registro Civil de Alabama

De acuerdo con las regulaciones vigentes, los padres pueden elegir cualquier nombre para registrar el nacimiento de su hijo, sin necesidad de que sea heredado de alguno de sus progenitores.

Esto otorga libertad para optar por apellidos asociados a famosos, dibujos animados o incluso aquellos utilizados por amigos de la familia, siempre que cumplan con las reglas de registro vigentes.

En Alabama el apellido de los bebés recién nacidos no tiene la obligación de coincidir con el de sus padres. shutterstock

Restricciones al momento de anotar a un bebé

Aunque la norma ofrece gran libertad para elegir el nombre y el apellido, Alabama establece límites claros sobre los caracteres que pueden ser utilizados en el certificado, pues sólo se permiten

Letras del alfabeto inglés

Guions

Apóstrofes

Elementos que no pueden utilizarse

Están prohibidos los

Números

Puntos

Símbolos especiales

Caracteres de otros alfabetos

Por ejemplo, no podrían utilizarse nombres o apellidos que incluyan cifras o símbolos gráficos.