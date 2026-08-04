La normativa vigente en Alabama para el registro de bebés recién nacidos contempla que los niños pueden ser anotados con un apellido diferente al de sus progenitores.
Así lo establece el Código Administrativo de Alabama, que otorga especial libertad al momento de elegir el nombre y apellido que figurarán en el certificado. Por este motivo, según los padres determinen, un niño podría ser anotado de igual forma que ciertos famosos, dibujos animados o amigos de la familia.
Qué permite el Registro Civil de Alabama
De acuerdo con las regulaciones vigentes, los padres pueden elegir cualquier nombre para registrar el nacimiento de su hijo, sin necesidad de que sea heredado de alguno de sus progenitores.
Esto otorga libertad para optar por apellidos asociados a famosos, dibujos animados o incluso aquellos utilizados por amigos de la familia, siempre que cumplan con las reglas de registro vigentes.
Restricciones al momento de anotar a un bebé
Aunque la norma ofrece gran libertad para elegir el nombre y el apellido, Alabama establece límites claros sobre los caracteres que pueden ser utilizados en el certificado, pues sólo se permiten
- Letras del alfabeto inglés
- Guions
- Apóstrofes
Elementos que no pueden utilizarse
Están prohibidos los
- Números
- Puntos
- Símbolos especiales
- Caracteres de otros alfabetos
Por ejemplo, no podrían utilizarse nombres o apellidos que incluyan cifras o símbolos gráficos.