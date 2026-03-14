Para ingresar legalmente a Estados Unidos, es fundamental poseer la documentación migratoria adecuada, siendo la visa americana uno de los permisos más solicitados. En este contexto, el Gobierno dispone de un programa que permite el ingreso legal de ciudadanos extranjeros sin necesidad de tramitar visa, siempre que se cumplan los requisitos de elegibilidad. El Visa Waiver Program (VWP), o Programa de Exención de Visa, tiene como finalidad facilitar los desplazamientos y fortalecer las relaciones comerciales y diplomáticas entre Estados Unidos y sus aliados. Esta iniciativa del gobierno estadounidense permite a los ciudadanos de los países miembros ingresar a EE.UU. sin la necesidad de obtener una visa convencional. No obstante, los viajeros deberán presentar una autorización electrónica conocida como ESTA (Electronic System for Travel Authorization). El programa está diseñado principalmente para turistas y empresarios que realizan viajes de corta duración, hasta 90 días, por motivos de turismo o negocios. Se encuentra disponible para ciudadanos de más de 40 naciones. El procedimiento para obtener el permiso ESTA es totalmente en línea y accesible, aunque requiere el cumplimiento de ciertos requisitos. A continuación, se detalla el proceso: