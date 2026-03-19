El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede aplicar medidas de cobro severas contra los contribuyentes que mantienen deudas fiscales y no responden a los avisos oficiales dentro de los plazos establecidos. Cuando no se completa el trámite a tiempo ni se regulariza la situación, el organismo está habilitado para avanzar con embargos sobre cuentas, salarios y bienes. Cuando el IRS detecta una deuda, inicia un proceso formal que incluye: El paso más importante es el Aviso Final de Intención de Embargo, que otorga un plazo, generalmente de 30 días, para actuar antes de que se apliquen medidas de cobro. Si el contribuyente no responde dentro del plazo establecido, el IRS puede avanzar con acciones más estrictas, como: