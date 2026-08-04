El Registro Civil cambió las reglas para la inscripción de nacimientos y determinó que los progenitores pueden elegir un apellido para sus hijos que no tenga vínculo directo con el padre o la madre.

La medida permite que un recién nacido pueda ser registrado con un apellido distinto al de sus padres, incluyendo el de una persona cercana, de un familiar o incluso un amigo de la familia.

¿Qué dice la norma del Registro Civil sobre los apellidos de los hijos?

De acuerdo con la regulación vigente del Registro Civil del estado de Alabama, los padres tienen la posibilidad de seleccionar el nombre y apellido del niño al momento de registrar su nacimiento, sin que exista la obligación de utilizar exclusivamente el apellido paterno o materno.

Esto significa que el apellido elegido para el recién nacido puede no coincidir con el de ninguno de sus progenitores, siempre que los padres lo determinen al completar el certificado oficial de nacimiento y cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades estatales.

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¿Puede un hijo llevar cualquier apellido en Alabama? Estas son las restricciones

Aunque el Registro Civil de Alabama permite una amplia libertad para elegir el apellido de un recién nacido, la normativa establece algunos límites relacionados con la forma en que debe escribirse el nombre dentro del certificado oficial.

Las principales restricciones son:

Solo se aceptan letras del alfabeto inglés para completar el nombre y apellido del menor.

Se permiten guiones y apóstrofes como parte de la escritura del apellido.

No están habilitados los números, símbolos especiales ni puntos dentro del certificado de nacimiento.

El apellido elegido puede no coincidir con el del padre o la madre, pero debe respetar las reglas de formato establecidas por el Registro Civil de Alabama.

¿Por qué Alabama permite elegir un apellido diferente al de los padres?

La normativa responde a una intención de brindar mayor autonomía a los progenitores durante el proceso de inscripción del nacimiento.

Según las disposiciones administrativas del estado, la elección del apellido forma parte de la información que los padres pueden definir al momento de completar el acta oficial, siempre que cumpla con los requisitos establecidos.

Esta posibilidad puede ser utilizada en distintos contextos familiares, como situaciones donde los padres desean conservar una tradición familiar, utilizar un apellido con valor simbólico o elegir una identificación diferente para el menor.