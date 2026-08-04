En México, La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un caso que cambia las reglas para el traslado de ganado en el país. El máximo tribunal determinó que algunos permisos solicitados por gobiernos estatales ya no podrán exigirse de manera obligatoria. Sin embargo, aclaró que la guía de tránsito continuará siendo un documento válido para acreditar la propiedad de los animales durante su transporte.

La resolución fue emitida por el Pleno de la SCJN al resolver la Controversia Constitucional 216/2025. En su decisión, la Corte concluyó que diversas disposiciones vigentes en el estado de Nayarit invadían atribuciones que corresponden exclusivamente a la Federación, por lo que esos requisitos quedaron sin efecto tras el fallo.

En el comunicado oficial, la Suprema Corte explicó que algunas disposiciones estatales pretendían controlar el movimiento de animales mediante autorizaciones locales.

“En la práctica establecían un sistema estatal de autorización previa para movilizar ganado”, indicó el tribunal, lo cual contraviene las competencias establecidas en la Constitución mexicana.

El máximo tribunal valida documentos de propiedad, pero no controles estatales

El fallo judicial distingue entre los documentos que sirven para acreditar la propiedad del ganado y aquellos que funcionan como permisos obligatorios para su traslado. Los ministros validaron parte de la Ley Ganadera de Nayarit que reconoce instrumentos administrativos para demostrar la posesión o transmisión de animales.

Según el comunicado, estos mecanismos pueden mantenerse porque no constituyen un filtro obligatorio para el movimiento del ganado.

“Estas disposiciones se encuentran dentro de la facultad de las entidades federativas para legislar en materia civil y administrativa” , explicó la Corte al justificar la validez de esos registros.

Permisos estatales para movilizar ganado quedan invalidados

Sin embargo, el Pleno invalidó diversos artículos de la misma ley que obligaban a obtener permisos estatales antes de transportar o exportar ganado, productos y subproductos pecuarios. Entre ellos estaban las guías de tránsito foliadas por autoridades locales o autorizaciones emitidas por inspectores.

En México, La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un caso que cambia las reglas para el traslado de ganado en el país.

La Suprema Corte subrayó que ese tipo de controles corresponden al ámbito federal, especialmente en materia sanitaria.

“Estas disposiciones invaden la esfera de competencia de la Federación en materia de salubridad general”, concluyó el tribunal, dejando claro que los estados no pueden imponer autorizaciones previas para la movilización de ganado.