El Gobierno de Estados Unidos confirmó que este lunes será feriado federal en todo el país, lo que generará un nuevo fin de semana largo. Al tratarse de un feriado federal, millones de trabajadores tendrán jornada no laborable y numerosos servicios públicos permanecerán cerrados. El lunes 25 de mayo de 2026 se celebra el Memorial Day, conocido como el Día de los Caídos, que rinde homenaje a los miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos que murieron mientras servían al país. De esta manera, habrá feriado en todo el país ese día. Al ser un descanso federal, durante Memorial Day suelen cerrar: Debido a que el feriado se celebra un lunes, millones de personas disfrutarán de un descanso de tres días consecutivos. Esto suele generar: