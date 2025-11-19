Se despide el supermercado más famoso de Estados Unidos: más de 60 sedes ya cerraron sus puertas. (Fuente: Archivo)

Uno de los supermercados más populares del país anunció el cierre de 60 sucursales. Se trata de Kroger Co., una histórica cadena originaria de Cincinnati, Ohio, que llegó a contar con más 2700 locales en los Estados Unidos.

Según el comunicado oficial difundido por la empresa, esta decisión responde a una necesidad estratégica que tiene como objetivo aumentar la rentabilidad del negocio. Sin embargo, el cierre de sucursales generó gran preocupación entre empleados, proveedores y clientes de toda la vida que ahora deberán reorganizar sus compras.

¿Por qué cierra el supermercado más querido del país?

El actual director ejecutivo de Kroger Co, Ronald Sargenta, anunció el cierre de 60 tiendas como parte de una estrategia para mejorar los balances de las unidades de negocio ubicadas en zonas de bajo rendimiento.

Como es habitual en este tipo de procedimientos, el cierre de las tiendas se desarrollará deforma gradual dentro de los próximos 18 meses y afectará a varios estados del país. Si bien la empresa no hizo oficial el cronograma de cierres, medios locales adelantaron cuáles son las que podrían desaparecer primero.

Cuáles son las sucursales que cerrarán en 2025

Cuáles son las sucursales que cerrarán en 2025

Según la información recopilada porUSA Today en base a los datos publicados por sindicato United Food & Commercial Workers (UFCW, la primera tienda confirmada para el cierre de sus puertas es aquella ubicada en 1707 W. University Dr., McKinney,a unos 48 kilómetros de Dallas, en Texas.

A continuación, las posibles fechas y locaciones donde se concentrarán los cierres de sucursalesde Kroger son:

Georgia:

11877 Douglas Road, Alpharetta (16 de agosto)

3479 Memorial Drive, Decatur ( 13 de septiembre )

) 3855 Buford Highway, Brookhaven (18 de octubre)

Illinois:

3311 N. Sterling Ave, Peoria (2 de agosto)

Mariano’s (marca Kroger): 450 W Half Day Rd, Buffalo Grove (8 de agosto)

144S Gary Ave, Bloomingdale (15 de agosto)

2323 Capital Dr., Northbrook (22 de agosto)

Indiana:

4526 W. Western Ave., South Bend (agosto)

901 Johnson St., Elkhart (agosto)

Jay C (otra marca de Kroger): 201 High St., Shoals (agosto)

Kentucky:

4211 S. Third St., Louisville (fecha no especificada)

Luisiana:

4100 Barksdale Blvd, Bossier City (fecha no especificada)

Tennessee:

1664 East Done Drive, Kingsport (19 de septiembre)

Virginia:

1904 Emmett Street, Charlottesville (22 de agosto)

466 South Cummings Street, Abingdon (19 de septiembre

Virginia Occidental: