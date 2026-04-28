La banana es una de las frutas más elegidas en casi todos los hogares, pues no sólo se trata de una alternativa presente en un sinfín de países, sino que además es sumamente versátil en términos culinarios. En ese marco, la Procuraduría Federal del Consumidor de México (Profeco) detalló en su Revista del Consumidor cuál es la mejor manera de aprovechar este alimento, independientemente de su estado de maduración, pues tanto amarillas, como verdes o con manchas café pueden convertirse en un comodín gastronómico. De acuerdo con lo señalado por la Profeco, esta fuente natural de energía, vitamina y minerales puede aprovecharse de la siguiente manera Entre las ventajas destacadas de incorporar esta fruta a la alimentación cotidiana se encuentran Los puntos aconsejados al momento de comprar son