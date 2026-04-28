Europa vuelve a apostar por la innovación en transporte público con una solución que combina mayor capacidad, confort y eficiencia. Los trenes de dos pisos ya son una realidad en uno de los corredores ferroviarios más importantes del continente. La novedad llega desde Austria, donde comenzaron a operar en la ruta Viena–Salzburgo, uno de los trayectos más transitados del país. Estos nuevos trenes están diseñados para transportar a una gran cantidad de pasajeros sin necesidad de aumentar la frecuencia de servicios. Además de su tamaño, estos trenes incorporan mejoras en la experiencia del usuario: Los trenes de dos pisos comenzaron a operar en diciembre de 2025 y en la línea Viena-Salzburgo, una de las más importantes del país: