Estados Unidos anunció que no exigirá mostrar pasaporte ni documentos físicos en los controles de seguridad de los aeropuertos a quienes utilicen una nueva app en su teléfono para verificar su identidad. La nueva función permite confirmar los datos del pasajero desde el celular durante el proceso de control previo al vuelo. El sistema se basa en Digital ID, una identificación digital que almacena información del pasaporte o de la licencia de conducir. La herramienta ya puede utilizarse para verificación presencial en más de 250 aeropuertos del país, según datos oficiales. La función está integrada en la aplicación Apple Wallet, donde los usuarios pueden crear un Digital ID utilizando los datos de su pasaporte estadounidense o de una licencia de conducir estatal compatible. Esta identificación digital puede presentarse en los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para confirmar la identidad del pasajero. Actualmente, los Digital ID almacenados en Apple Wallet ya son aceptados en: Las autoridades igualmente recomiendan llevar siempre un documento físico válido, ya que el sistema digital no reemplaza completamente otros requisitos de identificación. Para usar esta app y volar sin mostrar pasaporte o documentos físicos, el usuario debe crear un Digital ID dentro de Apple Wallet y completar un proceso de verificación digital. Luego se debe abrir Apple Wallet, elegir añadir identificación, cargar la página del pasaporte y escanear el chip del documento. El sistema también solicita una selfie y movimientos faciales para verificar la identidad antes de activar el Digital ID.