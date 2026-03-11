El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos especifica a los contribuyentes en su sitio web oficial cuáles son las medidas drásticas que pueden afectar el trámite del pasaporte de quienes no cumplen sus obligaciones tributarias. Bajo la Fixing America’s Surface Transportation Act (FAST) o Ley de Reparación del Transporte Terrestre de los Estados Unidos de 2015 se demanda a IRS la notificación al Departamento de Estado de cualquier contribuyente que tenga en su historial fiscal una deuda tributaria gravemente morosa pendiente. En esas situaciones, las autoridades se verán obligadas a revocar la tenencia o denegar la emisión o renovación del pasaporte del contribuyente. “El Departamento de Estado no emitirá pasaportes a los contribuyentes después de recibir una certificación de deuda morosa del IRS”, indica la agencia federal. Según la información oficial confirmada por la agencia, las situaciones en las que se aplica esta medida son aquellas en las que se superan los siguientes montos de deuda, según el año fiscal al que corresponda En ese sentido, cuando las deudas no se pagaron a tiempo, no sólo no se tramitará el pasaporte, sino que puede verse perjudicada la renovación y perdurabilidad del actual. Las autoridades explican además que aquellos contribuyentes que soliciten un pasaporte o intenten renovarlo el suyo una deuda certificada como gravemente morosa, recibirán una carta del Departamento de Estado informando que se mantendrá la solicitud abierta durante 90 días desde el momento de emisión de la comunicación. “Si el contribuyente no hace arreglos de pago satisfactorios con el IRS dentro de los 90 días posteriores a la fecha de la carta de denegación del Departamento de Estado, la solicitud de pasaporte del contribuyente será denegada y cerrada por el Departamento de Estado”, afirma la agencia.