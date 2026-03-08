Es esencial estar informado sobre las rigurosas normativas del Departamento de Estado para evitar la pérdida del pasaporte en Estados Unidos. El gobierno ejerce controles estrictos sobre la validez y autenticidad de los documentos de viaje. Una de las regulaciones más relevantes establece que los pasaportes emitidos hace más de 15 años ya no son considerados válidos y pueden ser prohibidos, suspendidos o rechazados. Esta normativa, que es desconocida por muchas personas, impacta tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros naturalizados que aún poseen documentos antiguos. Los pasaportes con más de 15 años de antigüedad carecen de estos requisitos modernos, lo que eleva el riesgo de fraude, suplantación y errores en la identificación. El Departamento de Estado establece que un pasaporte debe cumplir con estándares de seguridad actualizados, incluir fotografía vigente y contar con las medidas biométricas necesarias para garantizar la identidad del titular. Por ese motivo, una vez que un pasaporte supera los 15 años desde su fecha de emisión, el gobierno: Estados Unidos establece que ningún pasaporte con más de 15 años de antigüedad es válido y el documento puede ser suspendido o rechazado de manera inmediata. El proceso para recuperarlos es más estricto que el de una renovación común. Es fundamental que el solicitante: