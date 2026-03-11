En Estados Unidos, las regulaciones de cada jurisdicción determinan los protocolos que deben seguir las autoridades al momento de anotar el nombre y apellido de un bebé recién nacido en el estado. En el caso de Nueva Jersey, la normativa establece la importancia de que los padres logren ponerse de acuerdo al momento de elegir su apellido, pues caso contrario ninguno de los dos podrá tomar esta decisión, sino que el niño será anotado bajo el procedimiento estándar. De acuerdo con lo indicado por el Código Administrativo de Nueva Jersey, cuando ambos padres tienen la custodia del niño, pero no coincidan en su elección de apellido, las autoridades realizarán la anotación de forma protocolar. En este caso, ambos apellidos elegidos por los progenitores se anotarán en orden alfabético, separados por un guion, para formar una alternativa conjunta Aunque los padres pueden nombrar a su hijo como deseen, las autoridades tienen amparo para rechazar cualquier nombre o apellido que contenga También pueden denegar un nombre que se considere ilegible. En ese sentido, es esencial destacar que los padres o el tutor legal del bebé tan sólo contarán con cinco días desde el nacimiento para definir el apellido, o las autoridades también aplicarán el protocolo estándar.