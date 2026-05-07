El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) indica a todos los residentes que buscan tramitar por primera vez su licencia de conducir en el estado cuáles son los requisitos documentales obligatorios que se exigirán para poder llevar a cabo esta gestión. Uno de los puntos centrales para que la identificación se tramite es poder presentar una prueba de ciudadanía o permanencia legal en Estados Unidos, siendo esta una condición excluyente. En Texas, el primer documento requisitorio de la lista para que se otorgue el permiso de adquirir una licencia de conducir es una prueba de ciudadanía o estadía legal en el país, como un pasaporte americano o un formulario l-94. Para que se considere válida es esencial que su fecha de vigencia se encuentre actualizada, aunque los requisitos para cada caso y estado migratorio deberá consultarse en el sitio web oficial del DPS. Además, será necesario presentar Las autoridades indican que ciertos conductores pueden requerir de más papeles, como Para realizar este trámite, todos los conductores nuevos deben Quienes tengan que programar una cita para llevar a cabo el trámite podrán hacerlo clicando aquí.