El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (DMV) indica en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que todos deben cumplir al momento de registrar su vehículo en el estado. De acuerdo con lo indicado por las autoridades, para que este trámite pueda llevase a cabo sin inconvenientes, será fundamental que la persona que realiza la gestión pueda contar con dos documentos esenciales a su nombre. Al momento de realizar el registro y acudir a la oficina del tasador de impuestos de ese condado, será necesario proporcionar tanto una tarjeta de seguro social como un documento que acredite que la persona es el propietario del vehículo, como una matrícula o el título del estado anterior. Además, aunque en general los vehículos ya no deben realizar inspección de seguridad, se exige que los rodados de los siguientes 17 condados presenten el certificado de que cumplieron con una inspección de emisiones Para poder realizar el registro, además Texas exige a los conductores demostrar que cuentan con un seguro mínimo de 30,000 dólares por cada persona lesionada, de hasta 60,000 para todos los heridos y de 25,000 por daños a la propiedad. Tarifas del trámite “La cuota base de registro en Texas es de 50,75 dólares más 1 dólar para TexasSure. Por tanto, el total de inscripción estatal es de 51,75 dólares, pero los condados pueden añadir otras tasas a este coste”, indican las autoridades. Es esencial destacar que todos los vehículos comerciales deben pasar por controles de seguridad y tendrán que abonar tasas diferenciales.