En el estado de Texas, el Department of Motor Vehicles (DMV) establece que el registro vehicular se debe renovar una vez al año, a riesgo de caer en un incumplimiento de clase C con elevadas multas. Aunque existe un periodo de gracia de cinco días hábiles post vencimiento en el que se está protegido de recibir ningún tipo de penalización económica. Los conductores deberán tener también en cuenta los nuevos requisitos para completar este trámite, ya que desde febrero de 2026 se solicita un documento que cumpla con la ID Rule. Este trámite se puede realizar a través de varios canales y la primera opción suele ser la más elegida. Es a través de la web y para ello se necesita iniciar la gestión 90 días antes de que caduque o hasta 12 meses de la fecha de vencimiento en el caso de que no haya recibido una multa por este incumplimiento. Esto se realiza a través del Texas by Texas (TxT), se puede crear una cuenta y utilizarlo para más trámites gubernamentales o simplemente completar la solicitud de renovación de la matrícula del vehículo. Quienes deseen realizar el trámite personalmente deben presentarse en la oficina de la agencia encargada de recaudar los impuestos estatales, que opera en nombre del DMV de Texas. Para ello necesita un aviso de renovación, un comprobante de seguro de responsabilidad civil vigente y un informe de inspección del vehículo. En Texas conducir con el registro vehicular vencido se clasifica como una violación de clase C, que se castiga con multas de hasta 200 dólares. En el caso de que se deje pasar mucho tiempo desde el vencimiento se podrán cobrar recargos adicionales y una multa proporcional al 20% de la tarifa estándar. En la calle, si se circula en estas condiciones se puede recibir una citación. Para evitar una multa, se debe pagar el registro y una tasa administrativa de 20 dólares. En los casos más graves, la policía podrá remolcar el auto hasta que se regularice la situación.