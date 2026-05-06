Un cargamento de 900 vehículos viajó de Corea del Sur a Georgia, en la costa este de Estados Unidos, en apenas 72 horas sin pasar por el Canal de Panamá. La operación, ejecutada por Hyundai y su división logística Hyundai Glovis, cruzó México de océano a océano por tren en nueve horas a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). Es la primera prueba internacional a escala comercial de esta nueva ruta. La operación se llevó a cabo entre el 28 de marzo y el 3 de abril de 2025 y llegó en un momento estratégico. Las sequías que paralizaron el Canal de Panamá en 2023 —cuando los cruces diarios cayeron de 38 a apenas 22 barcos— podrían duplicarse antes de fin de siglo si las emisiones no se reducen. El lago Gatún, fuente de agua dulce que alimenta las esclusas, consume más de 26 millones de galones por tránsito y es el punto débil de esa ruta. El CIIT no depende del clima. Los vehículos desembarcaron en Salina Cruz, Oaxaca, sobre el Pacífico. Desde allí, 50 vagones especiales los trasladaron por la Línea Z del corredor hasta Coatzacoalcos, en el Golfo de México, recorriendo 308 kilómetros en nueve horas. Un segundo buque completó el trayecto hasta Brunswick, Georgia. El CIIT es una plataforma logística multimodal administrada por la Secretaría de Marina de México que integra cuatro puertos. La Línea Z entró en servicio en diciembre de 2023 y dos líneas adicionales están en expansión. Nino Morales, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento al CIIT, calificó la prueba de Hyundai como una demostración que consolida la ruta como alternativa estratégica para el comercio global. Las autoridades estiman que el corredor podría movilizar hasta 5.000 vehículos por semana una vez alcanzada su capacidad plena. El corredor no compite con Panamá en volumen masivo de contenedores, sino en velocidad y confiabilidad para cargas de alto valor. La capacidad operativa plena está proyectada para mediados de 2026 y el contexto de nearshoring —la relocalización de manufactura hacia México— y la incertidumbre geopolítica refuerzan el atractivo de una alternativa que no depende de un único lago.