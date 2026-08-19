El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece uno de los beneficios más importantes, y a la vez más desaprovechados, del sistema tributario de Estados Unidos: el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC), que en 2026 puede devolver hasta 8.231 dólares a los trabajadores que califiquen. Se trata de un crédito reembolsable, lo que significa que se puede recibir el dinero incluso sin deber impuestos.

Qué es el EITC y por qué es tan valioso

El Crédito por Ingreso del Trabajo (Earned Income Tax Credit) es un crédito tributario reembolsable pensado para trabajadores de ingresos bajos y medios. Es considerado uno de los mayores programas de lucha contra la pobreza del país.

Su gran ventaja es que, al ser reembolsable, puede reducir a cero los impuestos que una persona debe y, si el crédito supera esa cifra, el IRS paga la diferencia como reembolso. En otras palabras, incluso alguien que no debe impuestos puede recibir dinero gracias a este crédito.

El IRS puede devolver hasta 8.231 dólares mediante el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) 2026. El Cronista

IRS depositará hasta 8.231 dólares en estas cuentas bancarias

El monto del EITC no es fijo: depende de los ingresos, el estado civil tributario y, sobre todo, la cantidad de hijos calificados. Para el año fiscal 2026 (la declaración que se presenta a comienzos de 2027), los montos máximos oficiales del IRS son:

Sin hijos calificados: hasta 664 dólares

Con un hijo calificado: hasta 4.427 dólares

Con dos hijos calificados: hasta 7.316 dólares

Con tres o más hijos calificados: hasta 8.231 dólares

Conviene aclarar que esos son los montos máximos: la cifra exacta que recibe cada persona varía según sus ingresos, ya que el crédito aumenta a medida que sube el ingreso del trabajo, alcanza un tope y luego se reduce gradualmente.

Quiénes califican

Tener ingresos del trabajo: salarios, propinas o ingresos por cuenta propia. Ciertos ingresos por discapacidad también pueden calificar.

Ingresos dentro de los límites: el ingreso debe ubicarse en el rango bajo a moderado que fija el IRS según el estado civil y la cantidad de hijos.

Tener un número de Seguro Social válido para la fecha de vencimiento de la declaración.

Ser ciudadano estadounidense o extranjero residente durante todo el año.

No superar el límite de ingresos por inversiones: para 2026, ese límite es de 12.200 dólares; superarlo descalifica automáticamente del crédito.

El depósito no es automático: TODOS deben completar este trámite a tiempo

El EITC no se cobra automáticamente: hay que presentar la declaración de impuestos (el Formulario 1040) y reclamarlo de forma expresa, incluso si por el nivel de ingresos no se estaba obligado a declarar. Quienes tienen hijos calificados deben además adjuntar el Anexo EIC (Schedule EIC) con los datos de cada hijo.

Un dato clave: el IRS estima que alrededor de una de cada cinco personas elegibles no reclama este crédito, muchas veces por desconocer que califica o por no presentar la declaración al no deber impuestos. Por eso, revisar la elegibilidad puede significar varios miles de dólares.

El IRS ofrece una herramienta gratuita en línea (EITC Assistant) para verificar si una persona califica antes de presentar la declaración.