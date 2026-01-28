En esta noticia

Las autoridades de tránsito en Estados Unidos reforzaron los controles y confirmaron que los conductores que no cuenten con documentación válida y actualizada pueden enfrentar la confiscación del vehículo y la cancelación o suspensión de la licencia de conducir.

La medida, impulsada por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) en distintos estados, apunta a reducir la circulación de conductores no habilitados y a mejorar la seguridad vial.

Los operativos incluyen paradas de tránsito, controles aleatorios y verificación de papeles en puntos estratégicos, donde los agentes revisan si cada conductor cumple con los requisitos legales para circular.

Atención.Oficial | El Gobierno visitará hogar por hogar a todos los ciudadanos y extranjeros que no hayan completado este trámite a tiempo
Ranking.Ni Río ni Buenos Aires: esta es la única ciudad de América Latina entre las ocho mejores del mundo que supera a París y Barcelona

Confiscan los vehículos y cancelan las licencias de los que no puedan mostrar estos documentos

Durante los controles, los conductores deben poder mostrar, en el momento, documentación vigente y correcta, entre ellas:

  • Licencia de conducir válida
  • Registro del vehículo actualizado
  • Seguro automotor obligatorio vigente
  • Identificación oficial cuando sea requerida para confirmar identidad

No llevar estos documentos o presentarlos vencidos puede activar sanciones inmediatas, incluso si la persona los posee pero no los tiene consigo.

Retienen los vehículos y cancelan para siempre las licencias de conducir de todas las personas que estén en esta lista. Fuente: Archivo.
Retienen los vehículos y cancelan para siempre las licencias de conducir de todas las personas que estén en esta lista. Fuente: Archivo.

Una por una: todas las sanciones para los que no cumplan con el requisito fundamental del DMV

Cuando un conductor no cuenta con la documentación en regla, las autoridades pueden aplicar:

  • Confiscación del vehículo
  • Suspensión de la licencia de conducir
  • Multas económicas elevadas
  • Cargos administrativos y audiencias obligatorias para recuperar el permiso o el auto