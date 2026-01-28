En esta noticia
Las autoridades de tránsito en Estados Unidos reforzaron los controles y confirmaron que los conductores que no cuenten con documentación válida y actualizada pueden enfrentar la confiscación del vehículo y la cancelación o suspensión de la licencia de conducir.
La medida, impulsada por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) en distintos estados, apunta a reducir la circulación de conductores no habilitados y a mejorar la seguridad vial.
Los operativos incluyen paradas de tránsito, controles aleatorios y verificación de papeles en puntos estratégicos, donde los agentes revisan si cada conductor cumple con los requisitos legales para circular.
Confiscan los vehículos y cancelan las licencias de los que no puedan mostrar estos documentos
Durante los controles, los conductores deben poder mostrar, en el momento, documentación vigente y correcta, entre ellas:
- Licencia de conducir válida
- Registro del vehículo actualizado
- Seguro automotor obligatorio vigente
- Identificación oficial cuando sea requerida para confirmar identidad
No llevar estos documentos o presentarlos vencidos puede activar sanciones inmediatas, incluso si la persona los posee pero no los tiene consigo.
Una por una: todas las sanciones para los que no cumplan con el requisito fundamental del DMV
Cuando un conductor no cuenta con la documentación en regla, las autoridades pueden aplicar:
- Confiscación del vehículo
- Suspensión de la licencia de conducir
- Multas económicas elevadas
- Cargos administrativos y audiencias obligatorias para recuperar el permiso o el auto