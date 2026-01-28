El Gobierno español examinará coche por coche para confirmar el cumplimiento de un requisito fundamental de la DGT (foto: archivo).

Las autoridades de tránsito en Estados Unidos reforzaron los controles y confirmaron que los conductores que no cuenten con documentación válida y actualizada pueden enfrentar la confiscación del vehículo y la cancelación o suspensión de la licencia de conducir.

La medida, impulsada por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) en distintos estados, apunta a reducir la circulación de conductores no habilitados y a mejorar la seguridad vial.

Los operativos incluyen paradas de tránsito, controles aleatorios y verificación de papeles en puntos estratégicos, donde los agentes revisan si cada conductor cumple con los requisitos legales para circular.

Confiscan los vehículos y cancelan las licencias de los que no puedan mostrar estos documentos

Durante los controles, los conductores deben poder mostrar, en el momento, documentación vigente y correcta, entre ellas:

Licencia de conducir válida

Registro del vehículo actualizado

Seguro automotor obligatorio vigente

Identificación oficial cuando sea requerida para confirmar identidad

No llevar estos documentos o presentarlos vencidos puede activar sanciones inmediatas, incluso si la persona los posee pero no los tiene consigo.

Una por una: todas las sanciones para los que no cumplan con el requisito fundamental del DMV

Cuando un conductor no cuenta con la documentación en regla, las autoridades pueden aplicar: