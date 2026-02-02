Un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sorprendió al señalar que Paraguay aparece como uno de los países con mayor potencial de crecimiento económico de América Latina en 2026, por encima de economías históricamente dominantes como Brasil y México.

El organismo de Naciones Unidas destacó que el país atraviesa una etapa de expansión sostenida, con fundamentos macroeconómicos sólidos y sectores estratégicos en fuerte desarrollo, lo que lo posiciona como una posible nueva potencia regional en el corto plazo.

El país latino que se perfila como potencia económica

Según las estimaciones de la CEPAL, Paraguay combina crecimiento, baja inflación y estabilidad fiscal, tres factores que hoy escasean en gran parte de la región. A diferencia de economías más grandes, el país logró mantener orden macroeconómico, atraer inversiones y expandir su producción sin fuertes desequilibrios.

El crecimiento proyectado para 2026 se apoya principalmente en:

El sector agroindustrial

La energía hidroeléctrica

La exportación de alimentos

Un entorno favorable para la inversión privada

Paraguay se proyecta como la nueva potencia económica latina en 2026. Fuente. Archivo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Lo que no tienen Brasil ni México: economía chica pero estable

Mientras Brasil y México enfrentan desafíos vinculados a inflación, deuda, presión fiscal y desaceleración, Paraguay aparece como una economía más chica pero más estable, con reglas claras y previsibilidad. Para la CEPAL, este diferencial explica por qué el país puede ganar protagonismo regional en los próximos años.

Además, su política fiscal prudente y su bajo nivel de endeudamiento le permiten absorber shocks externos con mayor margen que otras economías latinoamericanas.