El Gobierno de Estados Unidos anunció que los veteranos militares con experiencia en manejo de vehículos pesados quedarán exentos del examen de manejo para obtener la licencia de conducir comercial. La medida, llamada Freedom Haulers, busca conectarlos con empleos bien pagos en el transporte de carga.

El anuncio se hizo el 30 de julio en la Casa Blanca. Participaron el presidente Donald Trump, el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el secretario de Asuntos de Veteranos, Doug Collins.

¿A quiénes exime del examen de manejo la nueva medida?

El beneficio central extiende de 12 a 24 meses el plazo para pedir la licencia comercial sin rendir el examen práctico. La condición es haber operado vehículos militares pesados durante al menos dos años. Ya rige en los 50 estados y lo usaron más de 40.000 veteranos.

A esto se suma “Even Exchange”, que exime del examen teórico a roles puntuales:

Operadores de transporte motorizado y abastecedores del Ejército

Operadores de estaciones de lanzamiento Patriot

Operadores de vehículos de la Marina y la Armada

Operadores de vehículos y equipos de pavimentación de la Fuerza Aérea

Esta exención todavía no es nacional: rige en 34 de los 50 estados, aunque se espera que se sumen más.

El beneficio central extiende de 12 a 24 meses el plazo para pedir la licencia comercial sin rendir el examen práctico. Fuente: Freepik.

¿Qué beneficios concretos tiene esta medida para los veteranos?

Según Duffy, estos empleos pagan entre u$s 80.000 y más de u$s 100.000 al año. Sin este programa, dijo, los veteranos deberían recapacitarse para un trabajo que ya hicieron durante años en el servicio.

El GI Bill cubre hasta el 100% de la matrícula en escuelas aprobadas. Los veteranos con discapacidades vinculadas al servicio acceden a financiamiento total a través del programa VR&E. Hoy uno de cada diez camioneros del país es veterano, y el objetivo es duplicar esa cifra.