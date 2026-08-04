En la apertura de mercados de este martes, 4 de agosto de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.28 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.31%.

El peso mexicano mostró una tendencia bajista: en la última semana cayó -0.87% y en el último año acumula -7.67%.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

En la última semana, la volatilidad del Peso mexicano fue de 3.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.43%.

La cotización del Peso mexicano hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es un número positivo. Esto indica que la moneda ha experimentado un aumento en su valor en comparación con los días anteriores, reflejando un fortalecimiento en el mercado.

A pesar de la tendencia positiva, es importante monitorear factores económicos que puedan influir en su estabilidad y continuar la vigilancia de su comportamiento en el corto plazo.

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Conocé la cotización de este martes, 4 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este martes, 3 de febrero de 2026.

Consejos para cambiar o comprar peso mexicano en USA