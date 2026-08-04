La cotizacióndel Peso dominicano este martes 4 de agosto en Estados Unidos es de 58.13 USD. Dicho importe presenta una variación del 1.72% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, el Peso dominicano registró un cambio de 39.72%, mientras que en el último año su cotización varió -900.13%, indicando un repunte reciente frente a una tendencia anual negativa.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana se sitúa en 14.69%, lo cual es considerablemente superior a la volatilidad anual del 11.48%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, dado que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha logrado un incremento en su valor, lo que podría ser un signo de fortalecimiento frente a otras divisas.

Esta mejora en la cotización puede ser atribuida a factores económicos favorables, como un aumento en las exportaciones o una mayor inversión extranjera. Sin embargo, es crucial monitorizar el comportamiento de la moneda en los próximos días para evaluar la sostenibilidad de esta tendencia positiva.

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Conocé la cotización de este martes, 4 de agosto de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este viernes, 9 de enero de 2026.

Consejos para cambiar o comprar peso dominicano en USA